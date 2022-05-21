Мариуполь перешел "под контроль" кадыровцев - горсовет

Город взяли "под контроль" кадыровцы и Рросгвардия. Выехать из города невозможно, сообщает городской совет.

В Мариуполе проходит ротация - коллаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев. Пока выехать из города невозможно. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блок-постах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов. Колаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев. Кроме того, оккупанты устанавливают в контроля/блок-посты на грунтовых дорогах, по которым можно было обойти фильтрационный контроль", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что эвакуация из города невозможна до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны.

"Все, кто собирался временно возвратиться для вывоза личных вещей не делайте этого. Сейчас должны помнить - это дорога в один конец, - призвал он.

Ранее Андрющенко сообщил, что оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря и готовят их к мобилизации в так называемую "армии ДНР".