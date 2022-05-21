В Донецкой области за день погибли семь мирных жителей

В результате обстрелов Донецкой области за субботу погибли семь человек, 10 получили ранения.

В результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области за субботу, 21 мая, погибли семь мирных жителей, еще 10 – ранены, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения. Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области", - написал Кириленко.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области армия РФ пытается прорвать оборону. Оккупанты пытаются прорвать линию обороны и выйти на административную границу Луганской области.

Напомним, глава Луганского региона Сергей Гайдай сообщил, что Луганщину пытаются взять в кольцо. Оккупанты хотят сделать из области пожарище, уничтожают Северодонецк, бои идут в окрестностях города.