Арестович рассказал, где сейчас самая сложная ситуация на фронте
Сейчас самая сложная ситуация на фронте - в направлении Бахмута, куда армия Российской Федерации в течение последних двух суток активно перебрасывает дополнительные силы. Об этом в субботу, 21 мая, заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".
Читайте также: На Луганщине ВСУ сбили из "Stinger" российский Су-25
По его словам, россияне пытаются наступать к западу и северу от Попасной.
Арестович назвал ситуацию "неприятной", учитывая степень истощения ВСУ и проблематику, связанную с возможностью снабжения украинских воинов
"Эта трасса, по которой снабжается наша группировка войск в районе города Северодонецк", - сказал он.
Читайте также: В Украине погиб племянник заместителя Шойгу – СМИ
Арестович также отметил, что война в Украине вошла в третью, решающую фазу.
Напомним, ранее сообщалось,что по данным аналитиков из Института изучения войны, войска РФ готовятся к наступлению.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.