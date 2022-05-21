Арестович рассказал, где сейчас самая сложная ситуация на фронте

В течение последних суток вражеские войска наносили огневое поражение всем спектром вооружения.

Сейчас самая сложная ситуация на фронте - в направлении Бахмута, куда армия Российской Федерации в течение последних двух суток активно перебрасывает дополнительные силы. Об этом в субботу, 21 мая, заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

Читайте также: На Луганщине ВСУ сбили из "Stinger" российский Су-25

По его словам, россияне пытаются наступать к западу и северу от Попасной.

Арестович назвал ситуацию "неприятной", учитывая степень истощения ВСУ и проблематику, связанную с возможностью снабжения украинских воинов

"Эта трасса, по которой снабжается наша группировка войск в районе города Северодонецк", - сказал он.

Читайте также: В Украине погиб племянник заместителя Шойгу – СМИ

Арестович также отметил, что война в Украине вошла в третью, решающую фазу.

Напомним, ранее сообщалось,что по данным аналитиков из Института изучения войны, войска РФ готовятся к наступлению.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.