Оккупанты обстреляли Херсонщину, погибли люди
Российские оккупанты обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области. Погибли три человека. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает Суспильне.
"Мы слышали два прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это в районе улиц Херсонской и Соборной", - рассказали журналистам местные жители.
Среди погибших подростки - парень и девушка, а также учительница. Известно о троих раненых.
"Погибла Даша Голик, учительница английского языка. Знаю точно за девочку 12 лет, была ранена", - добавила одна из местных жительниц.
Сколько всего людей погибли и ранены пока неизвестно - цифры уточняются.
Также в поселке перебиты газовые трубы.
Жители Белозерки рассказали, что примерно через полчаса после обстрела в поселок приехала съемочная группа пропагандистов.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли из артиллерии Сумскую область.