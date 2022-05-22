Оккупанты обстреляли Херсонщину, погибли люди

Местные сообщили, что примерно через полчаса после обстрела в поселок приехала съемочная группа пропагандистов.

Российские оккупанты обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области. Погибли три человека. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает Суспильне.

"Мы слышали два прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это в районе улиц Херсонской и Соборной", - рассказали журналистам местные жители.

Среди погибших подростки - парень и девушка, а также учительница. Известно о троих раненых.

"Погибла Даша Голик, учительница английского языка. Знаю точно за девочку 12 лет, была ранена", - добавила одна из местных жительниц.

Сколько всего людей погибли и ранены пока неизвестно - цифры уточняются.

Также в поселке перебиты газовые трубы.

Жители Белозерки рассказали, что примерно через полчаса после обстрела в поселок приехала съемочная группа пропагандистов.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли из артиллерии Сумскую область.