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В Николаеве были слышны взрывы

В Николаеве и Херсонской области люди сообщили о взрывах, которые были слышны с наступлением ночи.
В Николаеве были слышны взрывы

В Николаеве были слышны взрывы кассетных снарядов. Об этом в воскресенье, 22 мая, говорится в Telegram-канале Сєнкевич Online.

"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен", - говорится в сообщении.

 

Также в сети сообщают о взрывах в Херсонской области. 

Информации о причиненном ущербе в данное время нет. 

Напомним, в Сумской области агрессор обстреливал ракетами Ахтырку. Также на Сумщине была совершена попытка прорвать границу. Но украинские военные отразили атаку россиян. Территория области обстреливается регулярно.

 

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