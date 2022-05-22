В Николаеве и Херсонской области люди сообщили о взрывах, которые были слышны с наступлением ночи.

В Николаеве были слышны взрывы кассетных снарядов. Об этом в воскресенье, 22 мая, говорится в Telegram-канале Сєнкевич Online.

"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен", - говорится в сообщении.

Также в сети сообщают о взрывах в Херсонской области.

Информации о причиненном ущербе в данное время нет.

Напомним, в Сумской области агрессор обстреливал ракетами Ахтырку. Также на Сумщине была совершена попытка прорвать границу. Но украинские военные отразили атаку россиян. Территория области обстреливается регулярно.