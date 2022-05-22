В Николаеве были слышны взрывы
В Николаеве и Херсонской области люди сообщили о взрывах, которые были слышны с наступлением ночи.
В Николаеве были слышны взрывы кассетных снарядов. Об этом в воскресенье, 22 мая, говорится в Telegram-канале Сєнкевич Online.
"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен", - говорится в сообщении.
Также в сети сообщают о взрывах в Херсонской области.
Информации о причиненном ущербе в данное время нет.
Напомним, в Сумской области агрессор обстреливал ракетами Ахтырку. Также на Сумщине была совершена попытка прорвать границу. Но украинские военные отразили атаку россиян. Территория области обстреливается регулярно.
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