Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в 40 миллиардов

Американский президент подписал Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 мая, поблагодарил главу Белого дома за подписанный ним Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. Им предусмотрено выделение почти 40 млрд. долларов экстренной помощи украинскому народу и глобальной демократии.

При этом украинский лидер подчеркнул, что Байден безотлагательно подписал пакет поддержки для Украины, принятый Конгрессом.

"Я благодарен президенту Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов. Это исторический вклад в защиту свободы в Европе", - сказал Зеленский.

Этот пакет помощи является самым большим, который Конгресс США одобрял за последние 20 лет. Суммарная поддержка Украины за более чем два месяца войны теперь составляет 54 млрд.

Ранее украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова подробно расписала, на какие цели будут направлены 40 миллиардов долларов из подписанных президентом Джо Байденом дополнительных ассигнований для Украины.