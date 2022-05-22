В Донецкой области враг обстреливает места пересадки людей в транспорт

В регионе за прошедшие сутки российские оккупанты убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.

В Донецкой области осложнилась эвакуация мирного населения из населенных пунктов. Противник обстреливает места пересадки людей из одного в другой вид транспорта. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он рассказал, что обстрелы продолжаются, вдоль линии фронта.

"Поступали сообщения об обстреле Авдеевки, Торецка, Красногоровки, Угледара, Энергодара. Также под обстрелами несколько дней Бахмут и Соледар, утром были ракетные удары по этим городам. Под обстрелами Святогорская община, где еще остаются люди, сегодня обстрелом разрушена восстановленная в 2016 году с помощью Японии школа", - рассказал Кириленко.

По его словам, эвакуировать людей из обстреливаемых российскими военными населенных пунктов стало крайне сложно. Противник обстреливает места пересадки людей из одного в другой вид транспорта.

"Многие недовольны, поскольку выходят из зоны комфорта, но противник убивает мирное население и это надо понимать", - подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что в Донецкой области с начала суток российские оккупанты убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.

Также, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили на Луганщине.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области армия РФ пытается прорвать оборону. Оккупанты пытаются прорвать линию обороны и выйти на административную границу Луганской области.

Напомним, глава Луганского региона Сергей Гайдай сообщил, что Луганщину пытаются взять в кольцо. Оккупанты хотят сделать из области пожарище, уничтожают Северодонецк, бои идут в окрестностях города.