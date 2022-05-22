Под Киевом обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей

Мирные жители были убиты российскими оккупантами во время боевых действий на Бучанщине Киевской области.

В Бучанском районе под Киевом в селе Бузова обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Как выяснили правоохранители, в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука.

"В конце февраля во время обстрелов в собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день полицейские Киевской области уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.

Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов.

Напомним, авторитетное американское издание The New York Times в четверг, 19 мая, опубликовало новые доказательства военных преступлений российских оккупантов в Буче.

Ранее сообщалось, что за месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 человек, потерпевших от сексуальных преступлений российских военных.