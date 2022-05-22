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Под Киевом обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей

Мирные жители были убиты российскими оккупантами во время боевых действий на Бучанщине Киевской области.
Под Киевом обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей

В Бучанском районе под Киевом в селе Бузова обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Как выяснили правоохранители, в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука.

"В конце февраля во время обстрелов в собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день полицейские Киевской области уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.

Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов.

Напомним, авторитетное американское издание The New York Times в четверг, 19 мая, опубликовало новые доказательства военных преступлений российских оккупантов в Буче.

Ранее сообщалось, что за месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 человек, потерпевших от сексуальных преступлений российских военных. 

 

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