Зеленский призвал украинцев помогать армии

Каждый украинец должен прикладывать усилие, чтобы приблизить день победы, подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, которые находятся в тылу, и которые "позволяют себе быть беззаботными или небрежными", помогать армии и не забывать, что война продолжается. Об этом в субботу, 21 мая, украинский лидер сказал в своем видеообращении.

Он рассказал, что подписал указ о награждении государственными наградами героев - всего 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 30 посмертно.

"Почти ежедневно у меня на столе такие или иные подобные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания Герой Украины. И это отражает тяжесть военной ситуации. Война, к сожалению, продолжается. Война не кончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти вперед к победе", - сказал президент.

Он же призвал даже находясь в тылу не забывать, что идет война.

"Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И - стать беззаботным. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день! И каждый, и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Да, как могут", - призвал Зеленский.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине.