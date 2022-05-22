Президент сообщил о числе разрушенных за время войны школ

Владимир Зеленский рассчитывает, что много стран присоединятся к восстановлению Украины после окончания войны.

Российская армия за время полномасштабной войны разрушила уже 1873 учебных заведения в Украине. Об этом в субботу, 21 мая говоритяс в видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что это колоссальный масштаб потерь.

"И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учебных заведения. Это колоссальный масштаб потерь. Но когда с нами объединена Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можем преодолеть и это", - сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что накануне провел встречу с с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

"Поблагодарил его за всю ту поддержку, которую Португалия сейчас оказывает Украине. Это и оборонная, и политическая, и гуманитарная поддержка. Я благодарен за теплое отношение к нашим людям, которые нашли убежище на португальской земли. Обсудили с господином премьер-министром дальнейшее ужесточение санкций против Российской Федерации. А также - послевоенное восстановление нашего государства", - отметил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома за подписанный ним Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине.