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Дуда прибыл с визитом в Украину

Соседняя страна подставила плечо помощи Украине в самые темные времена с начала ее независимости.
Дуда прибыл с визитом в Украину

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с визитом. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает сайт польского президента. 

В воскресенье польский лидер собирается выступить в Верховной Раде перед украинскими парламентариями.

"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", - сказано в сообщении. 

Ранее польский лидер заявлял, что война, которую развязала Россия против Украины, должна завершиться возвращением Киеву всех захваченных территорий. Он назвал это очень важным вопросом лично для себя, для безопасности Польши и для будущего.

Также Дуда считает маловероятным нападение России на какую-либо страну НАТО.

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