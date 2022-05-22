Дуда прибыл с визитом в Украину

Соседняя страна подставила плечо помощи Украине в самые темные времена с начала ее независимости.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с визитом. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает сайт польского президента.

В воскресенье польский лидер собирается выступить в Верховной Раде перед украинскими парламентариями.

"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", - сказано в сообщении.

Ранее польский лидер заявлял, что война, которую развязала Россия против Украины, должна завершиться возвращением Киеву всех захваченных территорий. Он назвал это очень важным вопросом лично для себя, для безопасности Польши и для будущего.

Также Дуда считает маловероятным нападение России на какую-либо страну НАТО.