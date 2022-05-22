Итоги 21.05: Помощь Украине и новые “референдумы”

Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине 40 млрд долларов; Россияне готовят "референдумы" об аннексии Донбасса. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 млрд долларов. Одобренный законопроект предусматривает общую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.

Россия намерена захватить еще больше украинских территорий

В ближайшее время на территории оккупированного Донбасса планируют провести "референдум", по итогам которого неподконтрольный регион намерены присоединить к России. Такие планы озвучил участник переговорной делегации РФ Леонид Слуцкий на встрече с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. При этом Слуцкий говорит, что население "самостоятельно определит статусы своих государств в ближайшее время путем волеизъявления".

Оккупанты депортировали жителей Мариуполя в Россию под видом эвакуации

Российские войска насильно вывозили мирных жителей Мариуполя в Россию. Заместитель мэра Петр Андрющенко рассказал подробности происходящего. По его словам, оккупанты пригнали в район Метро автобусы и объявили об эвакуации гражданских. При посадке россияне сообщили, что людей повезут в село Безыменное Азовского района, где находится фильтрационный лагерь, а потом отправят в Россию.

Число погибших детей от рук российских оккупантов возросло

По состоянию на утро 21 мая 2022 года более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 430 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102 областях.

Закончена экспертиза по обстрелу вокзала Краматорска

Проведенная экспертиза СБУ показала, что ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, жертвами которого стал 61 человек, произвели из оккупированной части Донецкой области. Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как Точка У.

Португалия окажет финансовую помощь Украине

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину и посетил Ирпень. Позже он встретился с президентом Владимиром Зеленским, со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем и подписал меморандум о предоставлении финансовой помощи. Размер финансовой помощи для Украины составляет до 250 млн евро.

Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе защитников Мариуполя

Защитники Мариуполя, вышедшие с территории завода Азовсталь, должны быть освобождены в ходе обмена. Президент отметил, что дальше все зависит от того, что на себя брала ООН, Красный крест, Российская Федерация. Накануне Азовсталь покинула последняя группа украинских военных. Всего с территории завода, по их данным, покинули 2439 человек.

В Москве изучат вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев"

Российские власти намерены изучить вопрос возможности обмена, задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на защитников Азовстали. Об этом заявил член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Экономика США снова опережает китайскую

Рост экономики США в этом году может оказаться выше темпов экономического роста Китая впервые с 1976 года. По данным издания, в этом году экономика Китая вырастет всего на 2%, а ВВП США вырастет на 2,8%. Причиной замедления роста экономики КНР называют новую вспышку коронавируса.

Moody's присвоила Украине уровень Caa3

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с Caa2 до уровня Caa3, прогноз - "негативный". Снижение рейтинга обусловлено повышенными рисками для обслуживания государственного долга Украины вследствие вторжения России, а также больше прогнозируемых Moody's продолжительностью активных боевых действий.