РФ проводит "национализацию" телекоммуникационных компаний - Генштаб

В захваченных городах на юге Украины уже началось вещание российских федеральных телеканалов.

Российские оккупационные войска проводят так называемую "национализацию" компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги. Об этом накануне сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг", – сообщил Генштаб в сводке за 21 мая.

Ранее российские захватчики начали отключать мобильную и интернет-связь украинских операторов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.

В Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других оккупированных городах было начато вещание российских федеральных телеканалов.

Также сообщалось, что только за первый месяц войны РФ нанесла ущерб телерадиоинфраструктуре Украины на 600 млрд гривен. Такие данные озвучили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации.