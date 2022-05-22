РФ проводит "национализацию" телекоммуникационных компаний - Генштаб
Российские оккупационные войска проводят так называемую "национализацию" компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги. Об этом накануне сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг", – сообщил Генштаб в сводке за 21 мая.
Ранее российские захватчики начали отключать мобильную и интернет-связь украинских операторов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.
В Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других оккупированных городах было начато вещание российских федеральных телеканалов.
Также сообщалось, что только за первый месяц войны РФ нанесла ущерб телерадиоинфраструктуре Украины на 600 млрд гривен. Такие данные озвучили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации.