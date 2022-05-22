На Харьковщине за сутки при обстрелах ранены 11 человек

Враг сосредоточен на том, чтобы удержаться на занимаемых позициях и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ, отметил Олег Синегубов.

За минувшие сутки российские агрессоры продолжали обстреливать Харьков и населенные пункты области. Среди мирного населения 11 раненых, сообщил глава ОВА Олег Синегубов утром в воскресенье, 22 мая.

"В результате обстрела Салтовки (жилой район в Харькове – ред.) ранения получили пять мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт Шевченково и Чугуевский район – трое раненых. Еще трое ранены в городе Дергачи", – рассказал Синегубов.

Говоря о боевых действиях на территории Харьковской области, он отметил, что враг по-прежнему сосредоточен на том, чтобы удержаться на занимаемых позициях и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ. В Изюмском районе российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгеньке.

"Но наши Вооруженные силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага", – заверил глава области.

Напомним, 20 мая враг нанес ракетный удар по дому культуры в городе Лозовая Харьковской области. Тогда были ранены восемь человек.