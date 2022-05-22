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Россия снова ударила по Малину Житомирской области

После предыдущего ракетного обстрела Малина 20 мая в сети практически сразу появилось видео с места взрыва, что могло помочь корректировщикам.
Россия снова ударила по Малину Житомирской области

Российские войска нанесли ракетный удар по Малину Житомирской области, сообщает  "Суспільне" со ссылкой на мэра Малина Александра Ситайло.

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Журналисты отмечают, что после ракетных обстрелов Малина 20 мая в сети практически сразу появилось видео с места взрыва. СБУ напоминает, что видео и фото, сделанные на месте взрывов, строго-настрого запрещено распространять в сетях или даже делиться ими друг с другом.

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Такие фото и видео могут помочь корректировщикам огня планировать еще один удар. Не бросайте фото и видео с места взрыва ни в какие соцсети или каналы. 

Напомним, что после обстрелов 20 мая в Малине были повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры, ранены три человека. 

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