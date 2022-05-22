Россия снова ударила по Малину Житомирской области

После предыдущего ракетного обстрела Малина 20 мая в сети практически сразу появилось видео с места взрыва, что могло помочь корректировщикам.

Российские войска нанесли ракетный удар по Малину Житомирской области, сообщает "Суспільне" со ссылкой на мэра Малина Александра Ситайло.

Читайте также: В Энергодаре взорвали оккупационного "мэра" с охранниками

Журналисты отмечают, что после ракетных обстрелов Малина 20 мая в сети практически сразу появилось видео с места взрыва. СБУ напоминает, что видео и фото, сделанные на месте взрывов, строго-настрого запрещено распространять в сетях или даже делиться ими друг с другом.

Читайте также: ВСУ впервые в истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (видео)

Такие фото и видео могут помочь корректировщикам огня планировать еще один удар. Не бросайте фото и видео с места взрыва ни в какие соцсети или каналы.

Напомним, что после обстрелов 20 мая в Малине были повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры, ранены три человека.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.