Военные получили от Метинвеста дроны и приборы ночного видения

Новую партию военного оборудования от компании получили сухопутные войска.

Компания Метинвест передала сухопутным войскам более 60 дронов и 50 приборов ночного видения с касками на 10 миллионов гривен, сообщает пресс-служба компании в воскресенье, 22 мая.

Военные отмечают, что эта помощь от Метинвеста - не первая.

"Мы благодарны за помощь, которую нам оказали. Эта помощь позволит нам обеспечить воздушными глазами наименьшие наши подразделения на поле боя. Очень важно, чтобы наш враг не имел покоя ночью. И как раз это оборудование для возможностей ночного ведения боя очень важно для наших ребят на передовой", - говорит Руслан Сухов, офицер отделения эксплуатации авиационных систем сухопутных войск ВСУ.

Советник главы КГГА Олег Матвиенко отметил, что ожидаются поставки Метинвеста беспилотников, турникетов и средств защиты.

Напомним, с начала войны компания Метинвест направила на помощь Украине и украинцам уже более 1,2 миллиарда гривен. Это каски, бронежилеты, тепловизоры и медицинское оборудование, автомобили и горючее. Также компания занимается поставками гуманитарной помощи населению.