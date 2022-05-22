Зеленский присвоил польскому городу звание Город-спаситель

Зеленский поблагодарил польских деятелей культуры, спорта, духовенства и простых людей, которые поддерживают Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешув звания Город-спаситель.

"Перед этим выступлением я подписал указ, отмечающий особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание Город-спаситель для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии, от имени всего украинского народа я выражаю большую благодарность городу Жешуву – первому Городу-спасителю", - сказал Зеленский на специальном заседании Верховной Рады с участием президента Польши Анджея Дуды.

Зеленский также поблагодарил польских деятелей культуры, спорта, духовенства и простых людей, которые "поддерживают нас - дают большие концерты, выходят на соревнования с украинской лентой, или приезжают из Познани в Бучу, чтобы просто печь хлеб".

"Я верю, что вскоре украинцы и поляки соберутся за одним большим столом, чтобы разделить между собой этот хлеб. Разделить между собой важнейшие чувства – чувство мира. Разделить вкус победы. Победы Украины. Общей победы. И произнести тост за вашу и нашу свободу" , – сказал президент.

Жешув, расположенный недалеко от украинской границы, стал своеобразным центром помощи Украине после российского вторжения. Здесь некоторое время работало Представительство ЕС после отъезда из Киева, сюда прилетали военные самолеты с оружием для украинской армии и перевозки украинских раненых на лечение.

Напомним, также Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.