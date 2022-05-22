В Беларуси заговорили об "украинских диверсантах"

Никаких доказательств обнаружения, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" в Беларуси не предоставили.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси якобы заходят "украинские диверсионно-разведывательные группы".

"Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", - заявил Вольфович в эфире белорусского телевидения.

Никаких доказательств обнаружения, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" Вольфович не предоставил. Карту, где указано, как готовился удар по Беларуси, он тоже не принес.

Кроме того, белорусские власти насчитали со стороны Украины группировку войск численностью около 20,5 тысяч человек. Дескать, на Ровенском направлении зафиксировали группировки 10,5 тысячи человек, Киевском – 5,5 тысячи и Черниговском – 4,5 тысячи.

Напомним, что в Житомирской области ведется укрепление участка украинско-белорусской границы, проходящей по территории региона, чтобы не допустить вторжения вражеских войск.