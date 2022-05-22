Зеленский озвучил возможные потери на Донбассе
Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины призовного возраста не должны уезжать из страны, когда на Востоке погибает "от 50 до 100 человек в день".
На брифинге Зеленского с польским президентом Анджеем Дудой журналистка спросила у президента Украины о судьбе петиции о возможности мужчинам выезжать из страны. Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте президента.
"Я не знаю, к кому должна быть обращена эта петиция. Может быть, ко мне. А может быть, ее следует адресовать родителям, которые потеряли своих сыновей, ценой жизни защитивших ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не свои города, где они родились. Когда сегодня от 50 до 100 человек в день могут погибать на самом сложном направлении, на Востоке…", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что по закону, у него есть определенное количество времени, чтобы ответить на любую петицию.
Напомним, что автор петиции призывает президента Украины отменить запрет выезда с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины; пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев; усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.
Петиция была обнародована 18 мая и за три дня набрала более 25 тысяч подписей. Сейчас документ ожидает рассмотрения Владимира Зеленского.