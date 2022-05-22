Зеленский озвучил возможные потери на Донбассе

Президент Владимир Зеленский посоветовал адресовать петицию о выезде мужчин за границу во время военного положения родителям погибших воинов.

Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины призовного возраста не должны уезжать из страны, когда на Востоке погибает "от 50 до 100 человек в день".

На брифинге Зеленского с польским президентом Анджеем Дудой журналистка спросила у президента Украины о судьбе петиции о возможности мужчинам выезжать из страны. Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте президента.

"Я не знаю, к кому должна быть обращена эта петиция. Может быть, ко мне. А может быть, ее следует адресовать родителям, которые потеряли своих сыновей, ценой жизни защитивших ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не свои города, где они родились. Когда сегодня от 50 до 100 человек в день могут погибать на самом сложном направлении, на Востоке…", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что по закону, у него есть определенное количество времени, чтобы ответить на любую петицию.

Напомним, что автор петиции призывает президента Украины отменить запрет выезда с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины; пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев; усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

Петиция была обнародована 18 мая и за три дня набрала более 25 тысяч подписей. Сейчас документ ожидает рассмотрения Владимира Зеленского.