Вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет - французский министр

Министр считает, что Киеву следует войти в предложенное президентом Эммануэлем Макроном европейское политическое сообщество.

Французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, пишет Le Figaro.

"Вы должны быть честными…Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 год или 2 года, мы лжем. Это неправда. Это, наверное, 15 или 20 лет, это очень долго", — сказал Клеман Бон в эфире Radio J.

Он считает, что Киеву следует войти в предложенное президентом Эммануэлем Макроном европейское политическое сообщество.

"Я не хочу, чтобы украинцам продавали иллюзии и ложь. Если мы скажем украинцам: "Добро пожаловать в ЕС", но вы не читали в договоре, в сноске "Здравствуйте, это через 15 лет", я думаю, что будут разочарования для целого поколения украинского народа", — сказал министр.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что Европейский союз должен открыть двери перед Украиной.