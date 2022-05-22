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Враг обстреливает Николаев кассетными снарядами - мэр

Власти призывают горожан соблюдать меры безопасности, в частности не подходить к окнам и придерживаться правила двух стен.
Враг обстреливает Николаев кассетными снарядами - мэр

Вечером в воскресенье, 22 мая, российские войска в очередной раз открыли огонь по городу Николаев. Об этом сообщает мэр Александр Сенкевич.

"Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон и не забывайте о правиле двух стен!" - написал глава города.

Пользователи Сети информируют, что снаряды летят по городу со стороны Херсонщины. В небе видны яркие вспышки.

 

Напомним, накануне захватчики также обстреляли Николаев кассетными снарядами.

 

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