Удар по Житомирщине: погиб человек

Регион был атакован с юго-восточного направления российскими крылатыми ракетами морского базирования.

Вследствие ракетного удара по городу Малин Житомирской области в воскресенье, 22 мая, погиб по меньшей мере один человек. Об этом рассказал глава региона Виталий Бунечко в комментарии Суспильному.

По словам губернатора, на месте удара продолжают разбирать завалы, поэтому данные предварительные.

"Пока ничего более конкретного сказать не могу, разве что уже подтверждена информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая. На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось буквально вот - ближе к семи часам вечера. Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа. По факту, снова пострадали дома тех людей, которые только начали их чинить и забивали окна", - информировал Бунечко.

В то же время воздушное командование Центр сообщает, что Житомирщина была атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования. Четыре снаряда сбили защитники.

"Четыре крылатых ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования Центр. Три ракеты ликвидированы авиацией и одна - подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения", - уточнили бойцы.

Напомним, в результате вражеского обстрела Малина два дня назад были повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры. Ранения получили три человека.