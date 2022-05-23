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Зеленский анонсировал изменение порядка на границе

Нововведения на украинско-польской границе станут началом интеграции Украины в общее таможенное пространство Евросоюза.
Зеленский анонсировал изменение порядка на границе

В ходе визита польского лидера Анджея Дуды в Украину в воскресенье, 22 мая, было достигнуто решение, революционно изменяющее порядок на украинско-польской границе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Вводим с Польшей общий таможенный контроль. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе. Уберет большинство коррупционных рисков. Но это также начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс", - отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что отношения Киева и Варшавы наконец находятся "на абсолютно чистой, искренней основе, без каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия".

Также президент Украины напомнил о подписании им указа о присвоении звания "Город-спаситель" польскому Жешуву и о запуске подготовки законопроекта об особом статусе поляков в Украине.

Наконец, по словам Зеленского, собеседники в ходе переговоров обсудили оборонную поддержку Украины, ужесточение санкций против России и путь Украины в Евросоюз.

 

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