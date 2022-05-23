Киев и Лондон обсудили импорт топлива в Украину

Лидеры двух стран изучают возможности увеличения объема экспорта агропродукции из Украины и импорта горючего в Украину.

Президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 22 мая, провел переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. Одной из тем беседы стал топливный кризис в Украине, рассказал глава государства в видеообращении по итогам 88-го дня войны.

"Рассказал Борису о нашей встрече (с президентом Польши Анджеем Дудой - ред.), о переговорах, о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта, прежде всего агропродукции. А также объем импорта горючего в Украину", - сказал Зеленский.

При этом он анонсировал активную переговорную неделю, которую откроет участием в дискуссиях на Давосском форуме.

"Это самая влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать", - отметил Зеленский.

Напомним, 19 мая на сайте правительства опубликовано постановление о приостановлении действия госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. Решение принято для насыщения рынка.

Ранее Коресспондент.net подробно писал о причинах возникновения топливного кризиса в стране.