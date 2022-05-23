ВСУ уничтожили понтонный мост врага через Северский Донец

Точным ударом военных была разрушена переправа, а также российский танк, который находился на ней во время атаки.

Благодаря пограничникам в Луганской области защитники в очередной раз разбили понтонную переправу оккупантов через речку Северский Донец. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины обнаружили, что оккупанты наладили через речку переправу. Оборудовав понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники. Временная передача информации артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков", - говорится в сообщении.

Так, точным ударом военных ВСУ была разрушена переправа, а также российский танк, который находился на ней во время атаки.

При этом другие вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться, однако с помощью дрона пограничников их удалось найти.

"По результатам работы нашей артиллерии враг потерял несколько единиц техники и несколько военных", - уточнили в МВД.

Как сообщалось, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что российская армия планирует в очередной раз перебрасывать свои войска через речку Северский Донец у села Белогоровка, несмотря на масштабный разгром их сил бойцами ВСУ несколькими днями ранее.