Арестович рассказал об успехах ВСУ

Оккупанты пытаются продвигаться по всей линии фронта. Однако украинские военные успешно отбивают все их атаки и уничтожают технику.

В Донецкой области 27 мая украинские защитники "накрыли" передовой командный пункт вражеских сил, где находились более чем 20 старших российских офицеров. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Арестович уточнил, что в результате профессиональной работы украинских военнослужащих здание оккупантов уничтожено полностью.

На севере Харьковской области захватчики продолжают удерживать позиции, в районе Изюма они предприняли попытку наступать, но успеха не имели.

"С севера Харькова продолжают российские войска пытаться удерживать позиции, короткими тычками и обстрелами удерживать наши войска в напряжении севернее Харькова, не давать им наступать восточнее. От Изюма пытались наступать на Борогодичное в сторону Славянска. Не очень у них вышло - отгребли, успеха не имели, откатились", -сказал Арестович.

Вокруг города Лиман в Донецкой области продолжаются бои, на Луганщине войска РФ пытаются продвинуться в сторону Северодонецка и Лисичанска, но безуспешно. Было несколько попыток штурма.

Кроме того, ВСУ произвели удачную контратаку с поддержкой авиации в районе Давыдов БродХерсонской области. По мнению Арестовича, последствием этой контратаки может стать отрезание группировки российских войск под Кривым Рогом от Херсонской группировки.

"Впоследствии сбит российский самолет, который пытался перехватывать наши штурмовики", -добавил Арестович.

Что касается других направлений, то сегодня наши защитники сбили над Украиной как минимум три вражеских объекта - вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также истребитель Су-35, еще один Ка-52 нуждается в подтверждении.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области. В период с 16:25 до 16:45 с территории РФ в направлении города Середина-Буда произведен обстрел - 11 "приходов", предварительно из миномета калибра 120 мм.

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