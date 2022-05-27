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На Донбассе ВСУ отбили восемь атак

Украинские военные уничтожили в Донецкой и Луганской областях более десятка вражеской техники. На некоторых локациях еще продолжаются бои.
На Донбассе ВСУ отбили восемь атак

Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил в течение дня, 27 мая, на Донбассе отбили восемь вражеских атак. Об этом сообщает Группировка Объединенных сил в Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава Группировки Объединенных сил отбили сегодня восемь атак врага. На пяти локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят захватчикам потери в живой силе и технике. За минувшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: пять танков, 10 единиц боевой бронированной техники, четыре вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом)", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

 Напомним, в Донецкой области 27 мая украинские защитники "накрыли" передовой командный пункт вражеских сил, где находились более чем 20 старших российских офицеров. 

 

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