ГП Антонов опровергло информацию об утилизации Мрии

На предприятии заявили, что видео, распространенное многими СМИ и Telegram-каналами, не соответствует действительности.

ГП Антонов опровергло информацию об утилизации остатков самолета Мрия, сообщила пресс-служба предприятия на официальной странице в Facebook.

"В сети интернет широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта "Киев-Антонов-2" агрегатов самолета Ан-225 Мрия с целью их дальнейшей утилизации". Отмечаем, что ГП Антонов тесно сотрудничает с правоохранительными, следственными органами Украины в направлении сбора доказательств преступлений, совершенных российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

На предприятии также отметили, что видео, на котором якобы запечатлен вывоз остатков самолета, было снято пиратским способом и распространено без согласования с ГП Антонов и соответствующими государственными органами.

Напомним, ранее в соцсетях показали "последний путь" Мрии - опубликовали видео, на котором видно, что остатки крупнейшего в мире самолета якобы вывезли на утилизацию.

Как известно, крупнейший в мире транспортный самолет Мрия был разрушен во время боев за аэропорт Гостомель в конце февраля 2022 года. Позже командир одного из трех экипажей самолета АН-225 Дмитрий Антонов сообщил, что новый самолет можно сделать из недостроенной части "сестры Мрии", но проект требует значительных вложений.

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