ВСУ отбили восемь атак россиян на Донбассе

За прошедшие сутки украинские военнослужащие из состава группировки Объединенных сил отразили восемь атак врага. На пяти локациях еще продолжаются бои. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в МО Украины.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня восемь атак врага. На пяти локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.



По данным украинских военных, за сутки на Донбассе были уничтожены пять российских танков, 10 единиц боевой бронированной техники, четыре вражеских автомобиля (один из них - с боекомплектом) и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Вместе с тем, оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта.

В результате этих обстрелов погибло трое гражданских лиц, еще пятеро получили ранения и травмы различной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Схид сегодня уничтожено до 60 оккупантов страны-агрессора, а также пять единиц техники.

Об этом сообщает ОТУ Схид на своей странице в Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Схид. Сегодня, 27 мая, наши военные уничтожили: личного состава - до 60, БМП - 1, ББМ - 1, артиллерийских систем - 1, АТТ - 2", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области 27 мая украинские защитники "накрыли" передовой командный пункт вражеских сил, где находились более чем 20 старших российских офицеров.

Ранее Истребитель ВВС ВСУ успешно сбил вражескую цель в небе над Черновицкой областью.