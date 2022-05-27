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ВСУ отбили восемь атак россиян на Донбассе

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня восемь атак врага.
ВСУ отбили восемь атак россиян на Донбассе

За прошедшие сутки украинские военнослужащие из состава группировки Объединенных сил отразили восемь атак врага. На пяти локациях еще продолжаются бои. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в МО Украины.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня восемь атак врага. На пяти локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, за сутки на Донбассе были уничтожены пять российских танков, 10 единиц боевой бронированной техники, четыре вражеских автомобиля (один из них - с боекомплектом) и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Вместе с тем, оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта.

В результате этих обстрелов погибло трое гражданских лиц, еще пятеро получили ранения и травмы различной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Схид сегодня уничтожено до 60 оккупантов страны-агрессора, а также пять единиц техники.

Об этом сообщает ОТУ Схид на своей странице в Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Схид. Сегодня, 27 мая, наши военные уничтожили: личного состава - до 60, БМП - 1, ББМ - 1, артиллерийских систем - 1, АТТ - 2", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области 27 мая украинские защитники "накрыли" передовой командный пункт вражеских сил, где находились более чем 20 старших российских офицеров. 

Ранее Истребитель ВВС ВСУ успешно сбил вражескую цель в небе над Черновицкой областью.

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