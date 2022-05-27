Санкционный тупик. ЕС застрял на нефтяном эмбарго

Из-за позиции Венгрии ЕС не удается вывести из тупика предложения об эмбарго на российскую нефть.

В понедельник лидеры ЕС соберутся на внеочередном саммите. На повестке дня серьезные вопросы, связанные с войной в Украине. Главная проблема - безуспешные попытки Евросоюза запретить импорт российской нефти.

Месяц торгов с Венгрией

Прошел уже почти месяц с тех пор, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о своих предложениях.

"Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти, сырой и переработанной, по морю и по трубопроводам", - заявила она в Европейском парламенте.

Предполагалось, что за этим последует упорядоченный поэтапный отказ от российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года в течение шести месяцев.

Однако шестой пакет санкций ЕС, предусматривающий отказ от российской нефти, не удается согласовать до сих пор - в немалой степени благодаря позиции Венгрии.

Другие страны, не имеющие выхода к морю - Словакия и Чехия, - также попросили больше времени из-за своей зависимости от российской нефти.

Тем не менее, главное препятствие - это именно позиция венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сравнившего воздействие на венгерскую экономику запрета на российскую нефть с атомной бомбой. Он написал в Европейский совет, что даже не хочет обсуждать этот вопрос на следующей неделе.

EPA Протест против позиции Венгрии

Санкционные качели

Дипломаты досадуют, но признают, что при стремительном росте цен на энергоносители некоторые страны не будут сильно протестовать против блокировки запрета на импорт.

Страны, придерживающиеся жесткой линии, настаивают, что Европа должна прекратить платить России миллиарды евро, которые они называют "кровавыми деньгами".

Однако складывается ощущение, что Урсула фон дер Ляйен поторопилась объявить о грядущем отказе от российской нефти, не проведя при этом необходимую подготовительную работу.

Тем не менее, и она, и глава Европейского совета Шарль Мишель на этой неделе предсказывали, что сделка по нефти может состояться в ближайшие дни.

Предыдущие пакеты санкций, включая поэтапное эмбарго на российский уголь, страны ЕС согласовывали быстро. Чиновники с гордостью говорили о том, как ЕС опроверг стереотипы о вялом и мучительном процессе принятия решений в Брюсселе по любому вопросу.

Но в своем письме на этой неделе венгерский лидер предупредил Шарля Мишеля, что обсуждение нефтяного эмбарго "только высветит наши внутренние разногласия". Орбан считает, что поэтапный отказ от российской нефти потребует "полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей".

Другими словами, это будет очень дорого стоить, что вызвало подозрения, что на самом деле Орбан просто набивает себе цену и пытается стрясти с Евросоюза больше денег. Председатель Европарламента Роберта Метсола не без оптимизма указывает, что Венгрия, по сути, занимает "позицию для переговоров".

Однако средства, недавно выделенные на поддержку энергетической трансформации ЕС, поступают из сундука, к которому Венгрия пока не имеет доступа.

Все это - часть перетягивания финансового каната между Брюсселем и Будапештом, вдобавок, на фоне обвинений в том, что Орбан разрушает демократические институты в самой Венгрии.