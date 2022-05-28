Порошенко остановили на границе, когда тот пытался выехать из страны

В Евросолидарности утверждают, что у них есть распоряжение о командировке Порошенко за подписью председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытался выехать из Украины через пункт пропуска Рава Русская. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила нардеп Ирина Геращенко.

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По ее словам, Порошенко должен был участвовать в ПА НАТО и соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем ВР Русланом Стефанчуком, но Порошенко не пропустили через границу.

"Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хоть всех остальных депутатов, хоть инспектирующих курорты Италии слуг, хоть вывозящих драгоценности ОПЗЖ, выпускают из страны без всяких проблем. Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт. Хотя должен защищать парламентаризм и демократию, а не толеровать двойные стандарты относительно депутатов", - написала она.

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Геращенко добавила, что это свидетельствует о наличии у власти "черных списков", потому что состав делегации для участия в парламентской ассамблее НАТО был утвержден заранее, и остальным делегатам пограничники разрешили выехать.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств народному депутату, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко. Бывшего президента подозревают в государственной измене. В том, что он якобы разорвал контракты на поставки угля из ЮАР и организовал поставки угля из неподконтрольного Донбасса.

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