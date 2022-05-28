Зеленский обратился к студентам Стэнфорда

Украина смогла уничтожить миф о чрезвычайной мощи российской армии, подчеркнул украинский лидер.

Главными темами для Украины сейчас являются: оружие, финансы, санкции против России, безопасность и трибунал для военных преступников. Об этом в пятницу, 27 мая, во время заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь по видеосвязи со студентами Стэнфордского университета.

Он подчеркнул, что новые поставки оружия позволят Украине преодолеть техническое и количественное преимущество армии России. Санкции против России будут способствовать остановке потока денег на военные действия, а финансовая помощь даст возможность Украине сохранять социальную нормальность, пока идет война.

"И обязательно - полное восстановление мирной жизни в нашей стране. Чтобы наши люди, наши студенты и студентки, как вы сейчас, могли общаться свободно и в полной безопасности с президентами демократических государств. Чтобы украинцы и украинки могли не думать, как вы сейчас, где бомбоубежище. И чтобы им не нужно было знать, как звучит сигнал воздушной тревоги", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что с сентября 2021 года, когда он впервые обращался к сообществу Стэнфорда, "очень многое поменялось".



"Теперь всему миру известно, что в Украине возможно даже то, о чем другие многие годы просто боялись подумать. Украина - это страна, которая уничтожила миф о чрезвычайной мощи российской армии. Армии, которая якобы за несколько дней могла бы завоевать всех, кого хочет. Но Украина - это страна, в которой российская армия продолжает вести войну, которую не хочет заканчивать", - сказал он.



По словам президента, сейчас Россия "пытается оккупировать все государство".



"Между сентябрем прошлого года и маем этого года наше общество пережило столько, что я бы не пожелал ни одному народу. И нам предстоит пройти новый путь с мая этого года и, скажем, до нового сентября", - заявил Зеленский.



Он отметил, "что этот путь будет очень сложным, очень болезненным".

"Это будет путь, на котором молодые люди будут смотреть не на преподавателей в университетах и не на своих друзей из мирной жизни, как это делаете вы. А на собратьев в окопах. И на врагов, которые видны в прицел или на видео с беспилотника разведки. Но я знаю также, что для Украины на этом пути обязательно придет этап, за которым начнется мир", - объяснил Зеленский.

Также глава государства пригласил студентов Стэнфорда по завершению обучения присоединиться к реализации проекта восстановления Украины. Зеленский подчеркнул, что это будет самый большой проект по защите свободы для их поколения.

Отметим, что это уже второй обращение Зеленского к студентам Стэнфордского университета. Впервые он выступал перед ними в 2021 году.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что война с Россией завершится до саммита G-20 осенью в Индонезии и на нем "не будет любых оккупантов".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet