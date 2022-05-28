Ситуация на Донбассе тяжелая - Зеленский

ВСУ отважно обороняют Донбасс, защищают регион так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс.

Ситуация на Донбассе, "как и предполагалось, очень тяжелая" и "оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля". Об этом в пятницу, 27 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация - все. Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся сегодня оборонный ресурс", - сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что Украина делает все для усиления этого ресурса, и выразил уверенность, что это удастся сделать.



"Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это мы, это наша сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую общину. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы нашим украинским флагам", - добавил он.

Также президент сообщил, что подписал сегодня указ о награждении 27 военнослужащих Главного управления разведки и 198 украинских военнослужащих ВСУ, четырех из них - посмертно.

Напомним, Владимир Зеленский надеется, что война с Россией завершится до саммита G-20 осенью в Индонезии и на нем "не будет любых оккупантов".

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