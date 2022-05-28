В Харькове и области прогремели мощные взрывы

Взрывы слышали в жилом массиве Харькова Павловое Поле, а также в районе села Мерефа, сообщили в соцсетях.

В Харькове в ночь на субботу прогремели мощные взрывы. Их было слышно в самом городе, а также в районе поселка Мерефа в Харьковской области. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили местные каналы в Telegram.

"В Харькове слышны взрывы", "В Мерефе был слышен взрыв. В Харькове есть прилеты, но пока никаких подтверждений нет. Информацию проверяем", - сообщил канал Харьков Life.

В свою очередь, канал "Х**вый Харьков" сообщил, что, вероятно, могли стрелять из Белгородской области из ракетного комплекса "Искандер". В сети также опубликовали соответствующие видео запуска ракет.

Точной информации про последствия атаки оккупантов, пока нет.

Ранее глава ОВА Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области без необходимости не выходить на улицу, а в случае сигнала воздушной тревоги сразу перемещаться в укрытие.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате обстрелов Шевченковского и Киевского районов погибли семь мирных жителей.

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