В Херсоне учителя отказались работать по программе РФ

На занятых врагом территориях Херсонской области, где не идут бои, россияне пытаются "налаживать жизнь".

Учителя в Херсоне отказались идти на сотрудничество с российскими оккупантами и заявили, что не будут преподавать по программе российских школ. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

Он отметил, что директора школ и педагоги практически проигнорировали встречу с представителем оккупантов, который хотел донести до них необходимость перехода на российские программы в преподавании.

"Вчера в Херсоне гауляйтер проводил совещание с педагогами. Учителя, администрации школ просто герои. Послушать его пришли всего 20 человек, при том, что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для повышения квалификации. Фактически все директора заявили, что их это не устраивает, и вышли", - сказал Лагута.

Кроме этого, он сообщил, что ситуация на Херсонщине остается сложной, как морально, так и гуманитарно.

В частности, российские военные вообще не дают согласия на открытие гуманитарных коридоров для ввоза необходимых грузов. Уже освободившуюся территорию они постоянно обстреливают, не оставляют попыток выйти на границы области.

Напомним, депутат Херсонского облсовета уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности.

Российские оккупанты демонтировали мемориал пограничникам в сквере имени Шмидта в Херсоне.

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