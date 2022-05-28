Итоги 27.05: Новый союз и независимость церкви

Джонсон выступил с предложением новой системы политических, экономических и военных союзов; Собор Украинской православной церкви принял решение о независимости от РПЦ. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Борис Джонсон предложил Киеву альтернативу ЕС

Премьер Британии Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейский альянс. Предполагается, что в новый альянс могут собраться страны, недовольные позицией ЕС и ответом Германии на военную агрессию РФ. Предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

УПЦ МП отреклась от россиян

Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости церкви и выразил несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, поддержавшим войну. В постановлении, которое принял собор, говорится, что церковь осуждает войну России против Украины и выражает сочувствие всем пострадавшим. Также УПЦ обратилось к ПЦУ для возобновления диалога и преодоления раскола украинского православия.

Число убитых детей российскими военными возросло

По состоянию на утро, 27 мая, от рук оккупантов с начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации как минимум 241 ребенок погиб и не менее 438 детей ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 151, Киевской - 116, Харьковской - 108, Черниговской - 68, Луганской – 50 областях.

В Мариуполе нашли еще 70 тел под завалами

В оккупированном Мариуполе во время разбора завалов по улице Куинджи на территории бывшего завода Октябрь нашли около 70 тел погибших. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с. Старый Крым. Идентификация погибших не проводилась.

Война в Украине может продлиться до зимы

Президент России Владимир Путин не хочет сдавать позиции и отказываться от планов, поэтому война в Украине будет долгой, считает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Онподчеркнул, что главная задача в РФ - окружить украинскую армию на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Миру грозит взрывной рост цен

Цены на продовольствие из-за войны России против Украины могут взлететь вверх, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия перекрыла доступ к портам в Черном море и оккупировала побережье Азовского моря из-за чего, цены на зерновые, а впоследствии и другое продовольствие могут катастрофически возрасти. Приближающуюся катастрофу, по его словам, начнут ощущать в июле, когда во многих странах закончатся запасы прошлогоднего урожая.

Стал известен уровень безработицы в Украине

С января по май количество безработных в Украине выросло на 4,3% и по состоянию на 27 мая составляет 307619 человек. Лидерами роста безработицы с начала года стали Сумская область (+45%), Киев (+32,2%), Киевская область (+23,9%), Закарпатская область (+19,3%), Волынская область (+17,9%).

Большая часть Северодонецка находится под оккупацией

Руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк заявил, что в настоящее время город находится в жесткой обороне, почти на 2/3 периметра города расположился враг, но город не оцеплен. Последние двое суток город просто пылает от постоянных обстрелов, есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников предприятия Азот.

Тупицкого объявили в международный розыск

Подольский районный суд Киева объявил бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в международный розыск. Он обвиняется в совершении ряда уголовных преступлений. А 17 марта в условиях военного положения он без законных оснований выехал из Украины.

В Украине возникло "напряжение" по ранним овощам

В Украине из-за временной оккупации части южных регионов возникли проблемы с поставкой ранних овощей. В частности, это молодой лук, морковь, свекла, ведь овощи именно ранней группы выращивали в Херсонской и Запорожской областях. При этом дефицита базовых продуктов не ожидается.

Европейский вещательный союз официально исключил Россию из своего состава

Европейский вещательного союз официально объявил, что исключил Россию из своего состава. Так, с официального сайта объединения из списка исчезли Первый канал и ВГТРК, которые ежегодно транслировали конкурс Евровидение в России. Отметим, что Россия являлась членом Европейского вещательного союза с 1993 года.

Депутаты Приморья потребовали вывести войска из Украины

Группа депутатов законодательного собрания Приморского края потребовала от президента РФ Владимира Путина прекратить войну и вывести войска из Украины. Авторов заявления лишили права голоса на заседании законодательного собрания. А лидер местной фракции КПРФ Анатолий Долгачев отметил, что заявление было несогласованным "абсолютным демаршем".

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