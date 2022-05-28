ВСУ отразили атаку в тыл на Бахмутском направлении

Противник проводил наступательные и штурмовые действия при поддержке огня минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение.

Войска страны-агрессора России за прошедшие сутки пытались развить успех на Бахмутском направлении и выйти в тыл подразделений ВСУ. Атаку удалось отразить, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 28 мая.

"На Бахмутском направлении враг пытается выйти в тыл украинских войск и нарушить пути логистического обеспечения. При поддержке огня минометов и артиллерии проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение, но потерпел поражение и отошел", – говорится в сообщении.

На Славянском направлении противник вчера активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Его основные усилия сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.

Враг совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Вражеская авиация продолжила наносить авиаудары в районе населенного пункта Довгенькое.

При поддержке артиллерии противник пытался наступать в районе населенного пункта Пасека, потерпел поражение и отошел.

На Донецком направлении агрессор активно наступает. Продолжает огневое поражение украинских подразделений вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи Диброва нанес авиационные удары. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, агрессор вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, но потерпел поражение, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Авдеевском направлении враг совершил артобстрел по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Кураховском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил, развернул на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

Также вражеские подразделения при поддержке минометов и артиллерии проводили наступательные и штурмовые действия в районах Нагорного, Васильевки, Камышевахи и Возрождения. Действия противника успеха не имели, потому подразделения оккупантов были вынуждены отойти.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе очень тяжелая. По его словам, оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля.

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