Сумская область подверглась ракетному удару

Войска российских агрессоров разрушили сельхозпредприятие в Путивльской громаде, отметил Дмитрий Живицкий.

В ночь на субботу российские оккупанты неоднократно обстреливали населенные пункты Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram 28 мая.

"По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие. Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около шести прилетов. Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской громады. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска. К счастью, обошлось без человеческих жертв", – рассказал Живицкий.

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Накануне также сообщалось об обстрелах Сумщины. С территории РФ в направлении города Середина-Буда прилетело 11 мин калибра 120 мм.

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