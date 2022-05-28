Сумская область подверглась ракетному удару
В ночь на субботу российские оккупанты неоднократно обстреливали населенные пункты Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram 28 мая.
"По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской громаде разрушено сельхозпредприятие. Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около шести прилетов. Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской громады. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска. К счастью, обошлось без человеческих жертв", – рассказал Живицкий.
Cмотрите фотогалерею: Сумская область подверглась ракетному удару
Накануне также сообщалось об обстрелах Сумщины. С территории РФ в направлении города Середина-Буда прилетело 11 мин калибра 120 мм.
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