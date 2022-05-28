Британская разведка назвала главную задачу РФ в битве за Донбасс

Сейчас в зоне боев у россиян есть две приоритетные задачи

На текущем этапе битвы за Донбасс российская армия, вероятно, сосредоточит основные усилия на на захвате Северодонецка. Также после захвата Лимана захватчики продолжат натиск в сторону Славянска и Краматорска. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании.

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Согласно данным британской разведки, в настоящее время российские войска, по всей видимости, контролируют большую часть города Лиман, что на севере Донецкой области. Этот город является крупным железнодорожным узлом и потому имеет стратегическое значение. Также в городе есть мосты через реку Северский Донец.

По мнению британцев, в ближайшие дни россияне попытаются форсировать реку именно в этом районе. Захваченный плацдарм позволит им продолжить наступление вглубь Донецкой области по направлению на Славянск и Краматорск.

Напомним, потери РФ в Украине уже превысили 30 тысяч человек. Также российская армия лишилась 1330 танков и 3258 бронемашин других типов.

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