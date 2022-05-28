Германия присоединилась к гуманитарному проекту "Спасаем жизнь"

После присоединения Германии суммарный охват помощи проекта будет составлять до 100 000 в месяц.

Украина и Германия подписали первое соглашение о стратегическом партнерстве в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", созданного Фондом Рината Ахметова совместно с местными властями Украины.

Так, меморандум о сотрудничестве был подписан между украинским фондом Do it together с Agritrade Ukraine, выступающим Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.



Целью соглашения является предотвращения гуманитарной катастрофы в Украине и помощи украинцам, пострадавшим из-за вторжения России.



Германия и раньше поставляла в Украину гуманитарку, но после подписания соглашения ее количество возрастет. В рамках сделки планируется поступление 200 тонн пособия ежемесячно, благодаря чему приблизительно 30 000 детей, женщин и пожилых людей смогут жить более качественно и получать самое необходимое.



"Мы поддерживаем Украину продовольственными товарами почти три месяца. Для нас важно, чтобы нуждающиеся люди своевременно получали пищу и воду. Поэтому мы подписали этот меморандум с проектом "Спасаем жизнь", ведь он показал свой профессионализм и отлаженную логистику от донора до получателя помощи. В Германии у нас более 50 компаний, предоставляющих пищевые продукты для Украины. Мы очень надеемся, что война закончится, но пока будем делать все от себя зависящее, чтобы помочь людям", - сказал председатель Правления координационного центра в BMEL Андре Пиллинг.



Груз будет формироваться в Польше в хабах Agritrade Ukraine и будет доставляться в Украину силами проекта "Спасаем жизнь". Помощь будет поступать в пострадавшие от агрессии РФ регионы, в частности в Донецкую область. Жители городов и вынужденные переселенцы получат продукты питания и предметы первой необходимости.

Руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков сообщтл, что с начала войны помощь уже получили около 55 000 украинцев.

"К сожалению, российская агрессия не утихает, поэтому в помощи нуждаются еще больше людей, чем три месяца назад. Совместными усилиями с такими партнерами как Agritrade Ukraine мы сможем поддержать наиболее незащищенные версты населения", - сказал он и поблагодарил немецкую сторону за присоединение к проекту.

Благодаря соглашению суммарный охват помощи проекта будет составлять до 100 000 в месяц.



Напомним, проект "Спасаем жизнь" был создан в конце марта компаниями Метинвест и ДТЭК совместно с Фондом Ахметова, Офисом президента и властями шести городов.

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