Украина получила САУ М109 - Резников

Стратегическое решение о переходе на тяжелое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение, пояснил глава Минобороны.

В Украину уже поступили самоходные артиллерийские установки (САУ) М109. Также на передовой уже работают три вида 155-мм артиллерии, сообщил минстр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook в субботу, 28 мая.

"На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Представить это еще в марте было просто нереально. Но сегодня это уже реальность... Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 одной из модификаций", – написал Резников.

Он заверил, что это очень качественная техника, а ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран.

"Также хочу сообщить, что береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство Гарпунов и наших Нептунов поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу", – подчеркнул он.

Также среди последних поступлений Резников назвал более 100 американских БПЛА разных типов. При этом он добавил, что, как и любой министр на его месте, хотел бы, чтобы оружия было гораздо больше.

"В то же время надо отдавать себе отчет: за последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение шести месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще", – заверил Резников.

По словам министра, количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться, а стратегическое решение о переходе на тяжелое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение.

Ранее сообщалось, что с конца февраля США поставили Украине почти 24 тысячи тонн военной техники и боеприпасов. Тяжелые транспортные самолеты, как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 486 рейсов в Европу. Кроме того, были задействованы 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

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