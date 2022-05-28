Одна из российских ракет попала в рудники завода Артемсоли, еще одна упала рядом с рудником.

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Соледар в Донецкой области. В результате атаки разрушено здание завода Артемсоль, который остановил работу больше месяца назад из-за войны. Видео с места событий появилось в Telegram-каналах в субботу, 28 мая.

По данным Вільного радіо одна из российских ракет попала на территорию соляных рудников Артемсоли, еще одна упала рядом с рудником. Часть помещений завода были полностью разрушены, в остальных постройках местами выбиты окна.

Утверждается, что удар был нанесен при помощи управляемых ракет 9М79-1, которые выпускает комплекс Точка-У. Всего, по данным издания, оккупанты выпустили по городу по меньшей мере четыре ракеты. Остатки одной из них, которая была сбита украинскими силами противовоздушной обороны, упали в поле.

Также во время обстрела была повреждена линия электропередач, часть города осталась без света. О погибших или пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Cмотрите фотогалерею: Оккупанты нанесли удар по заводу Артемсоль

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе очень тяжелая. По его словам, оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля.

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