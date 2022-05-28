Россияне украли из Мариуполя тысячи тонн металла - Денисова

До войны на территории порта находились до 200 тысяч тонн металла и чугуна стоимостью 170 млн долларов.

Российские военные разминировали часть морского порта Мариуполя и первым кораблем отправляют 3 тысячи тонн металлопродукции в Ростов-на-Дону. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мародерство рашистов на временно оккупированных территориях Украины продолжается. Вслед за похищением украинского зерна оккупанты начали вывоз металлопродукции из Мариуполя. Для этого они разминировали часть морского порта города", – рассказала она.

Денисова отметила, что до войны на территории порта находились до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн долларов.

Кроме того, для более удобного вывоза награбленного россияне начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе.

"Своими действиями оккупант нарушает IV Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны и статьи 8 Римского статута международного уголовного суда", – заявила Денисова.

Омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения российской федерации в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в порту Мариуполя зафиксировали движение судов. Корабли переместились к причалам, где отгружают продукцию.

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