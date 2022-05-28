Зеленский и Джонсон обсудили поддержку Украины

Речь шла об активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива и разблокировании украинских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом написал украинский лидер в Twitter в субботу, 28 мая.

"В рамках регулярного диалога провел очередной телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что Украина и Британия должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать украинские порты.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон предложил Зеленскому создать союз против России. Отмечалось, что с учетом позиции отдельных стран Европы этот альянс может стать альтернативой вступления Украины в ЕС.

Также стало известно, что Британия передаст Украине вооружения на 1,3 млрд фунтов.

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