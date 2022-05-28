Фонд Ахметова доставил в Донецкую область 23,5 тысяч медикаментов

Медучреждения Донецкой области остро нуждаются в дополнительных поставках лекарств из-за нарушения основных цепей поставок.

Фонд Рината Ахметова доставил в Покровскую больницу Донецкой области более 23,5 тысяч единиц медикаментов.

Партия включает обезболивающие, антибиотики, препараты для укрепления и нормализации сердечно-сосудистой системы.

Лекарства будут распределены в медучреждения региона Донецкой областной военной администрацией.

Врачи отмечают, что из-за боевых действий больницы крайне нуждаются в дополнительных поставках, поскольку основные цепи поставок были нарушены.

"Мы очень благодарны Фонду Ринату Ахметову за оказание сверхважной гуманитарной помощи и за поддержку людей в целом. Мы получили именно те препараты, которые больше всего нуждались", - говорит Инесса Острянина, директор КП ЦПМСП Покровского горсовета.

В целом, с начала войны государственные больницы получили от Фонда Ахметова более 600 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

С начала вторжения России гуманитарная помощь от Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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