Фонд Ахметова доставил в Донецкую область 23,5 тысяч медикаментов
Фонд Рината Ахметова доставил в Покровскую больницу Донецкой области более 23,5 тысяч единиц медикаментов.
Партия включает обезболивающие, антибиотики, препараты для укрепления и нормализации сердечно-сосудистой системы.
Лекарства будут распределены в медучреждения региона Донецкой областной военной администрацией.
Врачи отмечают, что из-за боевых действий больницы крайне нуждаются в дополнительных поставках, поскольку основные цепи поставок были нарушены.
"Мы очень благодарны Фонду Ринату Ахметову за оказание сверхважной гуманитарной помощи и за поддержку людей в целом. Мы получили именно те препараты, которые больше всего нуждались", - говорит Инесса Острянина, директор КП ЦПМСП Покровского горсовета.
В целом, с начала войны государственные больницы получили от Фонда Ахметова более 600 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.
С начала вторжения России гуманитарная помощь от Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet