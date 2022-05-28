На Волыни задержали бывшего военного РФ с украинским паспортом

Мужчина в течение 2013-2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил контракт на несколько лет.

В Волынской области на границе с Беларусью пограничники совместно со СБУ задержали в пункте пропуска Доманово бывшего военного РФ, который прикрывался украинским паспортом и пытался попасть в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 28 мая.

Установлено, что в 2009 году украинец уехал в РФ, где получил российское гражданство.

"В течение 2013-2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил контракт на несколько лет. По имеющейся информации, подразделение, в котором служил мужчина, участвовало в военных действиях на Донбассе", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). Суд в Луцке избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Накануне сообщалось, что под суд отправили коллаборанта, объявившего себя главой ОТГ на Киевщине. Он предоставлял российским военным сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.

Также СБУ задержала предателя, который корректировал ракетные обстрелы во Львовской области.

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