Французская техника обеспечивает комфортные условия ведения боя и дает возможность действовать по принципу огонь – маневр – огонь.

Украинские воины-артиллеристы Группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси Caesar и эффективно уничтожают российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в субботу, 28 мая.

Отмечается, что три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

"Все быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек – "К бою", дальность – 22 110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли! Результат – два танка, два БМД, грузовик с боекомплектом российских военных преступников", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ успешно применили французские самоходки Caesar

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы овладели новыми САУ Caesar за два-три часа. Эта техника обеспечивает комфортные условия работы и дает возможность действовать по принципу огонь – маневр – огонь.

Напомним, в Украину уже поступили американские САУ М109. Также на передовой уже работают три вида 155-мм артиллерии.

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