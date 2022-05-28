Украина будет воевать с РФ до победного финала - Подоляк

Советник главы ОП заявил, что "любые договоренности с Россией не стоят и ломанной копейки".

Украина будет воевать с Россией до победного финала. Исход этой войны определит будущее Европы - свобода или российские лагеря. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он прокомментировал заявление главы переговорной группы РФ Владимира Мединского.

"Мединский неожиданно озвучил новую цель "военной операции": "спасти родную нам Украину и сохранить ее для будущего наших (русских) детей». Что в переводе на русский язык, которым, кстати, плохо владеют в России, означает: "мы хотим убить украинских детей, захватить их города и и таким образом освободить территорию для наших (русских) детей". Откровенно, цинично и со всей прямотой. Иногда у некоторых наших партнеров проскакивает вопрос: не стоит ли попробовать договориться с Россией за столом переговоров? В основе этого предложения лежит гипотеза, что тут - как в бизнес-конфликтах: можно договориться о компромиссах, урегулировать спор и вернуться к прежней жизни. Отвечу прямо: это катастрофическое заблуждение, вытекающее из неверного понимания природы этой войны и ее истинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира", - отметил он.

По словам Подоляка, любые договоренности с Россией не стоят и ломанной копейки.

"Разве можно договариваться со страной, которая всегда цинично пропагандистски лжет? Любые объяснения РФ - только игра слов. В реальности Россия развязала классическую захватническую войну в духе Средних веков: малообразованный, но обвешанный крылатыми ракетами агрессор решил захватить гораздо более современную и менее вооруженную страну, уничтожить ее народ, вернуть на территории разруху, грязь и толпы пьяных бомжей, а также присвоить себе чужое имущество. Такова природа российского имперского государства - страны-гопника: оно не создает новые ценности (культурные, научные или технологические), но упорно разрушает чужие. Эта война не про то, в каких границах будет государство Украина. (Сразу скажу: только в международно признанных и без криминальных наростов). Эта война про то, по какой траектории будет развиваться мир", - заявил советник главы ОП.

Как отметил Подоляк, "сегодня мы могли бы говорить о цивилизационном прогрессе. Но из российского средневекового лагеря с вертухаями снова выполз людоед с глазами, в которых - пустота и ненависть".

"И потому мы теперь говорим об обстрелах мирных городов, массовых изнасилованиях женщин, трехлетних детях, которые голодают в подвалах, и краже зерна. Времена Золотой Орды вернулись? Московия показала свое истинное лицо, которое безумно любит Соловки, Главное управление лагерей, пытки, "расстрельные тройки" и обязательные насильственные депортации целых народов?", - написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина будет воевать с Россией до победного финала.

"У нас нет других вариантов. И если Запад опять дрогнет, в очередной раз обнажит свой глубинный страх перед русским монструозным миром, Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданчиком. Россия сделает беднее каждого жителя Европы, спровоцирует тяжелый голод в Азии и Африке и инициирует новые территориальные конфликты. Десятки, сотни криминальных анклавов, где стодолларовые воры и бандиты будут натягивать на себя одежды "премьеров" и "министров"", - заявил он.

По словам Подоляка, Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности.

"А варвара можно остановить только силой. И только вместе. И сделать это мы должны ради наших детей. Таких открытых, чистых, прогрессивных, улыбающихся миру. Иначе… мир ждут очень темные времена", - подытожил советник главы ОП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина вернется к переговорам с со страной-агрессором Россией после освобождения территорий, захваченных после 24 февраля.

В РФ заявили, что требования Зеленского по условиям переговоров невыполнимы.

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