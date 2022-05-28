В Закарпатье смягчили ограничения для туристов

Некоторая часть туристических маршрутов все же осталась под запретом. такое решение принято Советом обороны области.

С 27 мая в Закарпатской области разрешили посещать леса, однако часть туристических маршрутов все же осталась под запретом. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Запрещено посещение таких участков туристических маршрутов:

Закарпатский туристический путь в точках: переход Убля / Малый Березный - пгт Великий Березный - ур. Яворник - с. Соль - ур. Княгиня - с. Стужица - с. Загорб - г. Черемуха - с. Лубня - г. Плишка - с. Верховина-Бистра - пер. Ужоцкий; г. Стог - г. Межипотоки - г. Поп Иван; Мармарошский - пол. Лисья - с. Деловое;

из с. Делового до г. Поп Иван на территории Трибушанського природоохранного научно-исследовательского отделения;

к водопаду Ялинский на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;

к минеральному источнику в урочище Головач на территории Марамороского природоохранного научно-исследовательского отделения;

с. Стужица - Пралеса - Кременец на территории Ужанского национального природного парка;

ур. Быстрый - лесной дом - Стела на границе на территории Ужанского национального природного парка;

с. Стужица - гора Кременец на территории Ужанского национального природного парка.

Напомним, в пределах приграничных районов Киевской, Житомирской и Ровенской областей до окончания военного положения усилены ограничения.

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