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В Закарпатье смягчили ограничения для туристов

Некоторая часть туристических маршрутов все же осталась под запретом. такое решение принято Советом обороны области.
В Закарпатье смягчили ограничения для туристов

С 27 мая в Закарпатской области разрешили посещать леса, однако часть туристических маршрутов все же осталась под запретом. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Запрещено посещение таких участков туристических маршрутов:

  • Закарпатский туристический путь в точках: переход Убля / Малый Березный - пгт Великий Березный - ур. Яворник - с. Соль - ур. Княгиня - с. Стужица - с. Загорб - г. Черемуха - с. Лубня - г. Плишка - с. Верховина-Бистра - пер. Ужоцкий; г. Стог - г. Межипотоки - г. Поп Иван; Мармарошский - пол. Лисья - с. Деловое;
  • из с. Делового до г. Поп Иван на территории Трибушанського природоохранного научно-исследовательского отделения;
  • к водопаду Ялинский на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;
  • к минеральному источнику в урочище Головач на территории Марамороского природоохранного научно-исследовательского отделения;
  • с. Стужица - Пралеса - Кременец на территории Ужанского национального природного парка;
  • ур. Быстрый - лесной дом - Стела на границе на территории Ужанского национального природного парка;
  • с. Стужица - гора Кременец на территории Ужанского национального природного парка.

Напомним, в пределах приграничных районов Киевской, Житомирской и Ровенской областей до окончания военного положения усилены ограничения.

 

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