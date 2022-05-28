В Украине арестовали активы Роснефти

Российское предприятие использовало активы для финансирования преступной деятельности и широкомасштабной войны РФ против Украины.

Шевченковский районный суд Киева конфисковал активы Роснефти на сумму почти 23 млн гривен. Об этом 28 мая сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что средства находятся на счете банковского учреждения, которое принадлежит Роснефти и контролируется страной-агрессором.

Установлено, что российское предприятие использовало собственные активы для финансирования преступной деятельности и широкомасштабной войны РФ против Украины.

По факту насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины было открыто уголовное производство (ч. 4 ст. 110-2 УК), - говорится в сообщении.

Напомним, Украина арестовала активы РФ и Беларуси на 30 млрд.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Украине арестованы активы компаний российского олигарха Михаила Фридмана в Альфа-банке на более чем на 12,4 млрд гривен.

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